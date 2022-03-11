Ukrayna Derneği Başkanı Yuliya Biletska, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi:

AHMET ÖZLER - Ankara'daki Ukrayna Derneğinin Başkanı Yuliya Biletska, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "İki tarafın da savaşı bitirme isteği olması lazım. Rusya'nın öyle bir isteği yok. Biz kendi ülkemizi koruyoruz. Biz vatan için savaşıyoruz, onlar ne için savaşıyor bilmiyor. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler ve Devletler Hukuku dersleri veren Dr. Öğretim Üyesi Biletska, AA muhabirine, Rusya'nın ülkesini bağımsız bir devlet olarak tanımasına rağmen kendi toprağı gibi gördüğünü belirterek Ukrayna'nın egemen bir devlet olduğunu ve bunun hiçbir şekilde unutulmaması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın yayılmacı politikasının hiçbir zaman bitmediğine ve savaşın kendileri için 2014'te başladığını ifade eden Biletska, Donbas Savaşı'nın hiç durmadığını belirtti.

Donbas Savaşı'na dünyanın sessiz kaldığını, savaş durdurulmadığı için de bugünkü hadiselerin yaşandığını değerlendiren Biletska, başka ülkelerin de tehlike altında olduğunu savundu.

- "Mağdur olan Ukrayna, saldıran değil"

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına değinen Biletska, "İki tarafın da savaşı bitirme isteği olması lazım. Rusya'nın öyle bir isteği yok. Biz kendi ülkemizi koruyoruz. Biz vatan için savaşıyoruz, onlar ne için savaşıyor bilmiyor. Sonuna kadar savaşacağız. Arabuluculuk olması için iki tarafın da kabul etmesi lazım. Ancak maalesef burada sadece biz savaşı durdurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Biletska, dünyanın yeterli düzeyde olmasa da Ukrayna'yı desteklediğini belirterek "Savaşın durdurulması için yapılacak çok şey var. Yardımlar az da yetersiz de olsa geliyor. 'Dünya tamamen Ukrayna'yı bıraktı.' diyemeyiz. Yaptırımlara baktığımız zaman Almanya bile silah gönderiyor. Daha önce hiç olmayan bir şey. Belki yetersiz ama sonuçta yalnız değiliz. Tüm dünya bizim tarafımızda. Bu çok önemli, herkes Ukrayna'yı destekliyor çünkü mağdur olan Ukrayna, saldıran değil." ifadesini kullandı.

Ülkesinde silah kullanabilen herkesin savaştığını, yaşlı ve çocukların Ukrayna'da durmasının çok tehlikeli olduğunu anlatan Biletska şöyle devam etti:

"İnanılmaz fazla sivil kayıplarımız var. Sürekli sığınakta kalmak inanılmaz zor ve tehlikeli. Bazı vatandaşlarımız ülkeden çıktı, bazıları çıkamadı. Bazıları da kaldı, çıkmak istemiyor çünkü gidecek yerleri yok. Durumlar çok kötü, özellikle Kiev'de kalanlar, Harkiv'de kalanlar inanılmaz kötü şeyler anlatıyor. Bazı akrabalarım işgal altında maalesef. Bazı yerlerde savaş, bombalama devam ediyor. Anlattıklarına inanamıyorum, ağlıyorlar."

- "En kısa sürede savaşın bitmesini umut ediyorum"

Biletska, Ukraynalı herkesin kendi alanında mücadele ettiğine değinerek "İlk günden beri insani yardım topluyoruz. Dernek olarak organize olduk. Elçiliğin yürüttüğü kampanyaya katıldık. Buraya gelen sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Her şekilde savaşıyoruz. Enformasyon savaşı da bir savaştır. Basın açıklamaları ve mitingler yapıyoruz, bu şekilde savaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Savaşın sonlanması için bir öngörülerinin olmadığını çünkü mantıklı davranılmadığını, bir sonraki adımın ne olacağının Putin'in dışında kimsenin bilmediğini belirten Biletska, "Savaşın olabileceğine kimse inanmıyordu son döneme kadar. Nükleer silah kullanabilir mi? Kullanır. Zaporijya'da nükleer santrale saldırdı. Bunu 21. yüzyılda mantıklı bir lider yapar mı? Yapmaz. Sonuçta tek amaç; dünyayı tehdit etmek, yok etmek. O yüzden şu anda bir öngörüm yok. Ancak en kısa sürede savaşın bitmesini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

