YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Bursa'da misafir ediliyor

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Bursa'da misafir ediliyor

07.03.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Bursa'da misafir ediliyor

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17-28 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye gelen Ukraynalı sporcular, savaş nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Bunun üzerine yetkililerle irtibat kuran İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklama tesislerini sporcular için açtı.

Otobüsle ilçeye gelen Ukraynalı sporcular, burada konaklayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin sporcularının da Antalya'da kamp yaptığını ve onların aracılığıyla konudan haberdar olduklarını belirtti.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini ve Ukrayna Milli Takımı'nı misafir ettiklerini aktaran Taban, "Onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Ekibimiz işitme engelli. Moralleri bozuk. Aileleriyle irtibat kurdurmaya çalışıyoruz. Savaşın durması için Cumhurbaşkanımızın gayret içinde olduğunu söyledik. En iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Thacenko Vasily de savaş nedeniyle Türkiye'de kaldıklarını ve ülkelerine dönemediklerini vurgulayarak, "İnegöl Belediye Başkanı ve ekibi bizleri misafir edeceklerini söyledi. Misafirperverlikleri için minnettarız. Türk halkına teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Kocaeli'de temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktüKocaeli'de temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü
Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar ettiMersin'de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl Ukrayna

Bursa Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Askere gitti! "Gören de 18 ay gidiyor sanır"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.