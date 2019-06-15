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Ukrayna U20 3 - 1 Güney Kore U20

FUTBOL HABERLERİ  | 15.06.2019 21:31 | Son Güncelleme

Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu, Güney Kore'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Ukrayna oldu.

Ukrayna U20 3 - 1 Güney Kore U20

Bu yıl 22. düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı.

Ukrayna'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34. ve 52. dakikalarda Vladyslav Supriaha ve 89. dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore'nin tek golünü ise 5. dakikada Kang-in Lee attı.


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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore U20 Ukrayna U20

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