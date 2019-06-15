Ukrayna U20 3 - 1 Güney Kore U20

Bu yıl 22. düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı.

Ukrayna'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34. ve 52. dakikalarda Vladyslav Supriaha ve 89. dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore'nin tek golünü ise 5. dakikada Kang-in Lee attı.



