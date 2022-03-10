YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Ukrayna'da savaştan kaçan aile bombardıman altındaki yolculuklarını anlattı

Ukrayna'da savaştan kaçan aile bombardıman altındaki yolculuklarını anlattı

10.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşadıkları Harkiv'den eşi, kayınvalidesi ve 2 çocuğuyla Türkiye'ye dönen Hayrettin Büyükakkan: - "Çok zor bir yolculuk yaptık. 12 saatlik yolu yaklaşık 24 saatte gelebildik. Ormanın içerisinde uyuduk. 52 farklı kontrol noktasından, silahlı insanların arasından korkarak geçtik" - Ülkesindeki savaşı gözyaşları içerisinde anlatan Yulia Büyükakkan: - "Kendi arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Biz burada güvendeyiz ama birçok arkadaşım orada kaldı. Ne yapmak gerekiyor bilmiyorum"

SITKI YILDIZ - Rusya'nın saldırısı nedeniyle Harkiv şehrinden Ukraynalı eşi, kayınvalidesi ve 2 çocuğuyla yola çıkarak Türkiye'ye gelen Barbaros Hayrettin Büyükakkan, bombardıman altındaki kentten zorlu kaçışlarını anlattı.

Türkiye'den 20 yıl önce çalışmak için Ukrayna'ya giden ve Harkiv şehrindeki bir fabrikada yönetici olarak görev yapan Büyükakkan'ın Ukraynalı ailesiyle kurduğu mutlu yaşamı, savaşın başlamasıyla hüzne dönüştü.

Savaştan en çok etkilenen kentlerden olan Harkiv'de, evlerinin yakınlarına bombalar düşmesiyle büyük korku yaşayan Büyükakkan (51), eşi Yulia (35), kızları Almira (11) ve Nisa (5) ile kayınvalidesi lyida Ribalco (61) bir süre binalarının altındaki sığınakta yaşamaya başladı.

Saldırıların artması üzerine yanlarına birkaç parça eşya alarak otomobille yola çıkan aile, 24 saatlik yolculuklarında gece ormanlık alanda konaklayarak Moldova üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Büyükakkan'ın Yalova'daki ablasının evine sığınan aile, kısa sürede savaşın sona ermesini ve Ukrayna'nın eski günlerine dönmesini umut ediyor.

- "Allah'a çok şükür canımızı kurtardık"

Barbaros Hayrettin Büyükakkan, AA muhabirine, savaşın 4. gününde evlerinin yakınındaki binaların da saldırıda isabet almaya başlamasıyla korkularının arttığını söyledi.

Gece bir anda karar vererek yola çıktıklarını anlatan Büyükakkan, "Çok zor bir yolculuk yaptık. 12 saatlik yolu yaklaşık 24 saatte gelebildik. Ormanın içerisinde uyuduk. 52 farklı kontrol noktasından, silahlı insanların arasından korkarak geçtik. Moldova'ya girdikten sonra herkesin gözünden yaşlar akmaya başladı. Allah'a çok şükür canımızı kurtardık." diye konuştu.

Şu anda hiçbir şeylerinin olmadığını, her şeyi geride bıraktıklarını vurgulayan Büyükakkan, şunları söyledi:

"Her şeyimizi orada bıraktık. İki çocuğum var ve onların okula gitmesi gerekiyor. Eşimin annesi Ukrayna vatandaşı. Çocuklarımdan büyüğü 4. sınıfa gidiyor ama Rusça eğitim aldığı için Türkçe'ye nasıl dönüş yapacağız bilmiyorum. Ülkemize, devletimize yük olmak istemezdik ama sadece bir arabayla gelebildik buraya. Çok zorlu bir süreç geçirdik ve hala atlatamadık. Televizyondan izliyoruz, bulunduğumuz şehir darmadağın oldu. Hala bunun travmasını atlatmış değiliz. Allah'a şükür canımız sağ ve buraya kadar gelebildik."

-"Biz burada güvendeyiz ama birçok arkadaşım orada kaldı"

Ülkesinin saldırı altında olduğunu gözyaşları içerisinde anlatan Yulia Büyükakkan da "Kendi arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Biz burada güvendeyiz ama birçok arkadaşım orada kaldı. Ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Herkes barış istiyor. Ukrayna'nın eski haline dönmesini istiyorum." dedi.

Damadı ve kızıyla Türkiye'ye sığınan lyida Ribalco ise yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "İlk gün patlama sesleri duyduğum zaman bomba olduğunu zannetmedim. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Bir anda savaş çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık. Ukrayna için hemen barış yapılmalı, insanlar öldürülmemeli. Ülkenin eski haline dönmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandıGÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecekBilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek
Polisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktıPolisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:18
İkindi
16:34
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden ima... "İğrenç, kapaktaki kadın..."

Şoke eden ima... "İğrenç, kapaktaki kadın..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Duyan şaştı kaldı! Rolü için öyle bir hazırlık yaptı ki...

Duyan şaştı kaldı! Rolü için öyle bir hazırlık yaptı ki...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.