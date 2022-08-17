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Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

17.08.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

TEKİRDAĞ (AA) - Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan "Thoe" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin ton ayçiçeği tohumu yüklü Marşal Adaları bayraklı "Thoe" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri gemide denetim yapacak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki ayçiçeği tohumu, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

Ukrayna'dan ayçiçeği tohumu taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

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