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Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

16.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

TEKİRDAĞ (AA) - Ukrayna'dan buğday taşıyan "Sarmovsky" adlı gemi, Tekirdağ açıklarına geldi.

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan 3 bin 50 ton buğday yüklü Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarına demirledi.

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri, gemide denetim yapacak. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üründen numune alacak.

Analiz sonucuna göre gemideki buğday, Tekirdağ'daki özel bir limanda indirilecek ve buradan işlenmek üzere Trakya'daki fabrikalara dağıtılacak.

Ukrayna'dan buğday taşıyan gemi Tekirdağ'a ulaştı

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