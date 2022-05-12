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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan üçüncü kafile Elazığ'a geldi

12.05.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Valisi Ömer Toraman: - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünün büyük bir nişanesi bu tahliyeler, çok şükür sıkıntısız bir şekilde devam ediyor" - Ahıska Türkü Zuhra Aslan: - "Hepinizden Allah razı olsun, bizleri getirdiniz, bize sahip çıktınız"

ELAZIĞ (AA) - Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan üçüncü kafile Elazığ'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 111 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Kente gelen üçüncü kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 408'e ulaştı.

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’da savaş bölgesinde mahsur kalan Ahıska Türkü soydaşlarının ülkeye tahliyesinin devam ettiğini belirtti.

Bu tahliyelerin gerçekleşmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Göç idaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığına şükranlarını ifade eden Toraman, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünün büyük bir nişanesi bu tahliyeler, çok şükür sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Yarın da bir kafile daha bekliyoruz. Buraya gelmek isteyen soydaşlarımız olduğu müddetçe sağ ve salim bir şekilde tahliye edeceğiz. Biz öncesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk iki kafileden gelen soydaşlarımız yerleştiler. Çok şükür memnunlar, içinde bulundukları şartlardan. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza emeği geçenlere dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Biz de onlara layık olmaya gayret gösteriyoruz. Kardeşliğimizin, soydaşlığımızın gereğini yerine getiriyoruz. Ahıska Türkü kardeşlerimizi Elazığ’da misafir etmekten dolayı ayrıca memnunuz, zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmak, dayanışma içerisinde olmak gerekiyor. Bugün de Ahıska Türkü kardeşlerimizle bir ve beraberiz."

- "Hepinizden Allah razı olsun"

Ahıska Türkü Zuhra Aslan, savaş bölgesinden kendilerini kurtaran ve sağ salim Elazığ'a gelmelerini sağlayan tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yaşadıkları bölgede artık can güvenliklerinin kalmadığını anlatan Aslan, "Korkuyorduk, çocuklarımız korkuyordu. O yüzden Türkiye'ye geldik. Hepinizden Allah razı olsun, bizleri getirdiniz, bize sahip çıktınız. Allah herkesin sonunu hayırlı eylesin." dedi.

Meltem Aslan da savaş nedeniyle yaşadıkları bölgede çok büyük sıkıntılar çektiklerini, hayatlarını devam ettiremeyecek duruma geldiklerini belirtti.

Savaşın artık can güvenliklerini de tehdit eder noktaya geldiğini, bir durumda Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını söyleyen Aslan, "İyi ki bizi getirdiniz, çok sevindik, çok gururlandık. Şu an çok güzel duygular yaşıyorum, yüreğim pıt pıt atıyor, ağlayasım geliyor, çok duygulandık. O sıkıntıların içerisinden bizi buraya getirip sahip çıktınız. Bütün büyüklerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Hasbotton Enver de yaşadığı mutluluğu ve heyecanı okuduğu bir şiirle dile getirdi.

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