YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Ukraynalı çocuklar Kemer’de ağırlanacak

Ukraynalı çocuklar Kemer’de ağırlanacak

19.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ukraynalı çocuklar Kemer’de ağırlanacak

Kemer Belediyesi, Ukrayna’daki çocukları Kemer’de ağırlayacak.Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği Başkanı Kadir Hakan Gören, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi.

Kemer Belediyesi, Ukrayna’daki çocukları Kemer’de ağırlayacak.
Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği Başkanı Kadir Hakan Gören, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Gören’e, ziyarette, derneğin Ukrayna’daki Türkiye Temsilcisi İnna Sherstick de hazır bulundu.Kemer Belediyesi ile Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği iş birliğince Ukrayna ve Türkiye’deki çocukların birbirlerini tanıması, kaynaşması ve iki ülkenin kültürel ve sosyal yapısının tanıtımı amacıyla Ukrayna’daki çocukların Kemer’de ağırlanması planlanıyor.
‘Ukrayna ve Türkiye Sosyal ve Kültürel Alanının Geliştirilmesi’ projesi kapsamında 12-16 Haziran tarihleri arasında 60 - 100 arasında Ukraynalı çocuğun Kemer’e gelmesi planlanıyor.
Kemer’de ağırlanacak olan 9-12 yaş arasındaki yetim, öksüz, üstün yetenekli ve engelli çocukların, Türkiye’nin kültürünü tanımasına imkan sağlanacak.
İki ülke arasındaki kültürel bağında güçlenmesi ve pekiştirilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ukraynalı çocukların Kemer’de çeşitli aktiviteler de yapması planlanıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında Ukraynalı çocukları Kemerimizde ağırlamayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız iki ülke arasındaki kültür turizmini geliştirmek ve iki ülkenin kültürünün tanınmasını sağlamak. Burada yaklaşık 100 çocuğu ağırladıktan sonra buradan da Türk çocuklarımız Ukrayna’da ağırlanacak” diye konuştu.

Ukraynalı çocuklar Kemer’de ağırlanacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:34
Öğle
13:16
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Nilay Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurusu için son gün 31 Mart

Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurusu için son gün 31 Mart

Büyükşehir Belediyesi, Tüm Yerel-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

Büyükşehir Belediyesi, Tüm Yerel-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

Manavgat Belediyesi Kızılot Halk Plajı’nı 10 yıllığına kiraladı

Manavgat Belediyesi Kızılot Halk Plajı’nı 10 yıllığına kiraladı

Dere’den Finike ve Kumluca turu

Dere’den Finike ve Kumluca turu

Gaziler’e inşa edilen aile yaşam merkezi 18 Mart’ta açılıyor

Gaziler’e inşa edilen aile yaşam merkezi 18 Mart’ta açılıyor

Büyükşehir’e YKS ücretleri başvurusu devam ediyor

Büyükşehir’e YKS ücretleri başvurusu devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.