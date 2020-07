Ukraynalı gazeteciler Marmaris’e geldi

Ukraynalı gazeteciler Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay “Koronavirüs döneminde aldığımız ve hala da sürdürdüğümüz tedbirlerle süreci iyi bir biçimde atlattık. Aldığımız tüm tedbirler misafirlerimize güven teşkil etmeli” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından normalleşme süreciyle yurt dışından turistler gelmeye başladı. 4 Temmuz’da Ukrayna’dan Dalaman’a ilk turist kafilesi geldi. Ukraynalı gazeteciler de Marmaris’e gelerek incelemelerde bulundu.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür A.Hamdi Güvenç ile birlikte gelen gazeteciler Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret ederek, röportaj yaptı. Ukrayna TV’den Hanna Dzoba, Yevhenii Ocheretianyi, Ukrinform Haber Ajansı’nda Oleh Davyedenko, UNIAN Haber Ajansı’ndan Mykhailo Gannytskyi ve Vokrug Sveta Seyahat Dergisi’nden Iryna Shaposhnykova pandemi süreci ve Marmaris’in sezona yönelik hazırlıklarla ilgili sorular yöneltti.

“Çok hızlı hareket ettik”

Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte hemen tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Olayın ciddiyetinin farkında olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmek için kolları sıvadık. Tüm kurumlarla ortak hareket ederek bu süreci birlikte geçirdik. Ne mutlu ki Marmaris halkı bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. Büyük oranda önlemlere uydu ve ilçemizde vaka sayısı çok artmadı” dedi.

“Güzel günlere kavuşacağız”

“Marmaris’in dünyada eşi benzeri yok” diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü; “Pandemi en çok turizm sektörünü etkiledi. Kent ekonomimizin yüzde 90’ı turizm kaynaklı olduğu için Marmaris olarak bunu biz de daha fazla hissediyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki biz bu günleri de atlatacağız ve o özlediğimiz güzel günlere tekrar kavuşacağız. Tabi bu süreç içinde her şeyden önce alınan önlemlere her birimizin mutlaka uyması gerekiyor”

Desteğinize ihtiyacımız var

Gazetecilerin “turizmi başlatmayı nasıl düşünüyorsunuz” sorusuna “Sizlerle birlikte başlatmayı düşünüyoruz. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var” cevabını veren Oktay, 1 Haziran itibariyle sezon açılışı yapıldığını ve 1 Temmuz itibariyle de yurtdışı uçuşlarına izin verildiğini hatırlatarak, “Aldığımız bu tedbirler yurt dışından gelecek misafirlerimiz için de güven teşkil etmeli. Pandemi süreciyle ilgili her türlü önlemi hala daha uyguluyoruz. Örnek halk plajı. Halk plajımızı yeni koşullara göre hazırladık. Giriş çıkış noktalarını belirledik, her gelen misafirin ateş ölçümünü yapıyoruz. Şemsiye aralıkları 5’er metre yaptık. Sigara içme alanları ayırdık. Bunun dışında konaklama tesisleri için alınacak önlemlere dair kapsamlı bir çalıştay düzenledik” diye konuştu.

İlçedeki Ukrayna Dostluk Derneği ile sıcak ilişkiler içinde olduklarını söyleyen Oktay, Ukrayna ile temasların devam edeceğini de sözlerine ekledi.