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Ukraynalı kadın doktor Olena, Hakkari'de görev yapıyor

25.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesinde tanıştığı Türk veteriner hekimle evlenerek Türkiye'ye yerleşen ve bir dönem Sakarya Üniversitesinde görev yapan Olena Erkun, uzmanlık sınavında başarılı olduktan sonra mecburi hizmet kapsamında bu yıl Hakkari'ye atandı.

Hakkari Devlet Hastanesinde görev yapan Ukraynalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Olena Erkun, kentteki çocukların sağlığına kavuşması için çaba gösteriyor.

Ukrayna'nın Danylo Halytsky Lviv Ulusal Tıp Üniversitesinden 1995'te mezun olan Erkun, aynı üniversitede iki yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı eğitimi gördükten sonra 20 yıl boyunca ülkesindeki hastanelerde görev yaptı.

Ülkesinde tanıştığı Türk veteriner hekimle 2015'te evlenerek İstanbul'a yerleşen Erkun, denklik sınavını geçerek Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda dört yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Türkiye'de de uzman olarak çalışmak için geçen sene girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) başarılı olan Erkun, Sağlık Bakanlığınca mecburi hizmet kapsamında şubatta Yüksekova Devlet Hastanesine atandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün Hakkari Devlet Hastanesinde görevlendirdiği Olena Erkun, mesleğini tutkuyla sürdürüp yakından ilgilendiği hastalarına şifa olmaya çalışıyor.

"HİÇ PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Erkun, AA muhabirine, yedi yıl önce evlenerek Türkiye'ye geldiğini, burada uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Bu yıl şubat ayında kente atandığını belirten Erkun, şöyle konuştu:

"Burayı çok beğendim. İnsanları çok iyi, sabırlı ve saygılı. Hiç şikayetçi değilim. Çok güzel doğası, dağları var. Hiç pişmanlık duymuyorum. Hakkari'yi aslında bilerek seçtim. Tercih ederek buraya geldim. Bazen hastalar çok oluyor ama hepsine özenle bakıyorum. Burada koşullar da iyi. Mesleğimi, çocukları çok seviyorum. Çocuklar bizim hayattaki en güzel varlıklarımız. Onlara iyi bakmamız lazım. Onlar size yalan söylemez. Çocuklarımız hep sağlıklı olsun."

Ülkesinde yaşanan olumsuzluklardan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Erkun, kalbinin ülkesiyle olduğunu hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi çok sevdiğini anlattı.

Başhekim Uğur Can Kara da kentin jeopolitik olarak önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Kentte vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini verebilmek için ellerinden geleni yaptıklarına değinen Kara, şunları kaydetti:

"Artık ilçelerimizde bile uzman doktorlarımız vatandaşların derdine derman oluyor. İlimizde de birçok uzman doktor görev yapıyor. Bazı branşlarda 3-4 uzman doktor çalışıyor. Bu doktorlardan biri de Çocuk Hastalıkları Uzmanımız Olena hocamız. Kendisi Ukraynalı ve yaklaşık 25 yıllık uzmanlık tecrübesi var. Hastanemizde de başarılı, özverili bir şekilde görev yapıyor. Özellikle yeni doğan bölümünde çok emekleri var. Kendisine hastanemiz, ilimiz adına teşekkür ediyoruz. Buraya gelecek doktor arkadaşlarımıza şunu söyleyebiliriz; Hakkari'de hayat var, sağlık var. Gelin burada vatandaşlara hizmet edin. Sizin için elimizden ne gelirse yaparız. Hekimlik kutsal bir meslektir. Şifa veren ele vefa bizim şiarımızdır."

Çocuğunu muayene ettiren Kezban Alp de Olena Erkun'un ilgisinden memnun kaldıklarını ve uzun süre kentte görev yapmasını istediklerini dile getirdi.

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