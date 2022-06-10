Ukraynalı kadının başlattığı kampanya çevre hareketine dönüştü

GÜLSEM ADAM - Antalya'da doğa gezileri yaparken etraftaki çöpleri toplamaya başlayan Ukraynalı Viktorya Babicheva'nın başlattığı "Temiz Türkiye" kampanyası, çoğunluğu yabancı uyruklu kadınlardan oluşan gönüllülerin desteğiyle çevre hareketine dönüştü.

Üniversite okumak için 14 yıl önce Antalya'ya gelen ve burada çalışmaya başlayan Babicheva, kentte yaptığı gezilerde etrafta gördüğü çöpleri toplamaya başladı.

Yanında taşıdığı çöp torbasıyla çevre temizliği yapan Babicheva'ya zamanla arkadaşları da destek verdi.

Sosyal medyadan "Temiz Türkiye" sloganıyla grup kuran Babicheva'nın temizlik hareketine, kentte yaşayan Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerden yerleşik yabancılar ile Antalyalılar da dahil oldu.

Babicheva, AA muhabirine, Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını söyledi. Sık sık doğa yürüyüşü yaptığını belirten Babicheva, "Doğada fazla vakit geçirince etrafın çok kirletildiğini fark ettim. İnsanların yaşamadığı yerlerde bile çok fazla çöpün olduğunu gördüm ve bir şey yapmak gerektiğini düşündüm." dedi.

Bu düşünceden hareketle gezdiği yerlerde temizlik yapmaya başladığını ifade eden Babicheva, zamanla arkadaşlarının da kendisine katıldığını anlattı.

Babicheva, şöyle devam etti:

"Tek başıma başladığım çevre temizliği yavaş yavaş harekete dönüştü, ekibimiz kalabalıklaşmaya başladı. İlerleyen zamanda Türkiye'nin birçok yerinden Türkler de bize katılmaya başladı. Şu anda Antalya'da çevre temizliği yapan 500'den fazla aktivist arkadaşımız var. Sosyal medyadan grup kurduk ve kendimize 'Temiz Türkiye' ismini verdik. Doğadan araba lastiği, klima parçaları ve televizyon dahi topladık. Biz sadece kirletilen yerleri temizlemekle kalmıyoruz, plastiğin az kullanılması, atık maddelerin geri dönüşümü gibi konularda eğitim programları yapıyoruz. Bu manzara karşısında üzülmek yerine bu sorunu çözmek gerektiğine inanıyorum. Şimdi Temiz Türkiye grubunun içinde Ukrayna, Türkiye, Rusya, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi birçok milletten insanlarla temizlik yapıyoruz."

Rus uyruklu Olga Karatygina da "Victoriya ile çevre temizliği yapıyoruz. Eski Lara, Dedeman bölgesinde çevre temizliği yaptık. Biz etraftan çöpleri topluyoruz bakıyoruz yine kirletilmiş. Biz de kirletilen yerleri tekrar tekrar temizlemek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Sefer Seferoğlu da arkadaşlarının spor sonrası temizlik yapmaya başladığını, kendisinin de onlara destek verdiğini kaydetti.

