Ukraynalı turistler Kayseri'de çiçekle karşılandı

KAYSERİ (AA) - Yılbaşı tatilinde Erciyes'i tercih eden 208 kişilik Ukraynalı kafile, uçakla Kayseri'ye geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den direkt uçuşla gelen kafile, Erkilet Havalimanı'nda çiçek ve "Hoş geldiniz" yazılı dövizle karşılandı. Kafile, verilen kokteylin ardından servislerle konaklayacakları otellere geçti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, gazetecilere, 2 gün önce Polonya'dan gelen kafileyi karşıladıklarını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezinin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla uluslararası turizm merkezi haline dönüştüğünü vurgulayan Cıngı, "Erciyes'te sezon iyi başladı. Hızlı şekilde de ilerliyor. Yılbaşı itibarıyla 4 uçakla gelenler Erciyes'te misafirimiz olacak." dedi.

Turizmin öneminden bahseden Cıngı, geçen yıl 15 bin Ukraynalıyı Erciyes'te misafir ettiklerini aktardı.

Yabancı misafirlerin şehrin ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'in kentin vizyonunu oluşturduğunu kaydetti.

Kentteki birçok kişi ve kurumla geniş yelpazede bir çalışma yürüttüklerini belirten Cıngı, Erciyes'e gelen ve gelecek misafirlerin keyifli tatil geçirmesini temenni etti.

