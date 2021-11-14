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Ukraynalı turizmciler, gastronomi uzmanları ve gazeteciler Edirne'ye hayran kaldı

14.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk: - "Ukrayna'dan bu yılın sonuna kadar toplam 2 milyon turist gelmesi hedefleniyor. Akdeniz'in yanı sıra onların da yeni bir destinasyon arayışları var. Özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın içerisinde yer aldığı rota çizildi" - Ukraynalı gastronomi turizmi uzmanı Tatiana Ostrogliad: - "Edirne'ye ilk kez geldim ve çok beğendim. Türkiye'de İstanbul, Kapadokya, Ege dahil olmak üzere birçok tura katıldım. Edirne'nin gastronomi özelliklerini de çok sevdik. Özellikle tava ciğeri çok beğendik"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ukraynalı turizmciler, gastronomi uzmanları ve gazetecilere yörenin güzelliklerini tanıttı.

Mimar Sinan'ın Selimiye'si başta olmak üzere Osmanlı'dan kalan eserlerle inanç ve kültür, Saros Körfezi'yle deniz, saray tatlarıyla gastronomi turizminin gözdesi Edirne, daha fazla turist çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonlar kapsamında turizm operatörleri ve misafirleri sık sık ağırlıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen organizasyonlarla tarihi kent, Trakya'yı bilmeyen ya da tercih etmeyen ülkelerin turizmcilerine tanıtılıyor.

Bu kapsamda Ukrayna'dan gelen turizmciler, gastronomi uzmanları ve gazetecilere tarihi ve kültürel alanlar ile turizm rotaları tanıtıldı, şehrin lezzetleri tattırıldı.

- "Özellikle tava ciğeri çok beğendik"

Ukraynalı gastronomi turizmi uzmanı Tatiana Ostrogliad, AA muhabirine, Ruslar ve Ukraynalılar için dünyada gastronomi ve turizm turlarının düzenlendiğini söyledi.

Edirne'nin de bu rotada olduğunu belirten Ostrogliad, "Edirne'ye ilk kez geldim ve çok beğendim. Türkiye'de İstanbul, Kapadokya, Ege dahil olmak üzere birçok tura katıldım. Edirne'nin gastronomi özelliklerini de çok sevdik. Özellikle tava ciğeri çok beğendik. Bundan sonra gastronomiye ilgi duyan turistleri Edirne'ye de getireceğiz. Ayrıca Selimiye Camisi'nin bu rotada ayrı bir yeri var. Gerçekten çok etkileyici bir cami, onun yeri de ayrı." dedi.

Ukrayna Haber Ajansı Temsilcisi Mykhaylo Gannytskiy ise Edirne'nin tarihi yapısını çok beğendiklerini ve birçok yeri ziyaret ettiklerini anlattı.

Selimiye Camisi, Büyük Sinagog ve müzeleri çok beğendiklerini vurgulayan Gannytskiy, "Gerçekten çok güzel çok etkileyici bir yer Edirne. İstanbul'a yakın olması avantaj. Osmanlı ile ilgili tarihi yapıların olması çok önemli. Bu tarihi yapıları ziyaret ettik, bilgilerini öğrendik. Edirne'yi çok beğendik." diye konuştu.

- Yıl sonuna kadar Ukrayna'dan 2 milyon turist hedefi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın, son dönemde Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya'nın tanıtımında yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

Edirne'yi ziyaret eden Ukrayna grubunun bu dönemde üçüncü tur operatörü seyahat acentesi grubu olduğunu dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"İki hafta önce Bulgaristan, Sırbistan ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren tur operatörlerini ağırlamıştık. Bugün de şehrimiz Edirne'de, payitaht Edirne'de Ukraynalı seyahat acenteleri temsilcilerini ve uzmanları ağırlıyoruz. Grubun turu dün akşam Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile başladı. Devecihan Kültür Sanat Merkezi'nde geleneksel sanatlarımızı anlattık. Selimiye Camisi'ndeyiz ve Selimiye'nin eşsiz güzelliğini onlarla paylaşıyoruz. Şehrimizi her platformda tanıtmaya devam ediyoruz. Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı ile özellikle şehrimize farklı bölgelerden turist getirebilme amacıyla yapılan bu çalışmaları kıymetli buluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum."

Soytürk, özellikle Rusya ve Ukrayna'dan son dönemde Türk turizminin yoğun ilgi gördüğü vurgulayarak, "Ukrayna'dan bu yılın sonuna kadar toplam 2 milyon turist gelmesi hedefleniyor. Akdeniz'in yanı sıra onların da yeni bir destinasyon arayışları var. Özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın içerisinde yer aldığı rota çizildi. Biz de gelen bu seyahat acentelerine Edirne'yi tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.

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