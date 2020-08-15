Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Daha önce birçok kez Antalya'ya gittiğini belirten Saulina, "Ukraynalı turistler denizi ve Antalya'yı seviyorlar çok daha alışmışlar oraya. Ukraynalı turizm acenteleri öncelikle Antalya'ya tatil paketi satıyor ancak buraları gördük gezdik ve çok beğendik, daha çok Ukraynalı turisti buraya getirmeyi düşünüyoruz, Trakya'yı tavsiye edeceğiz." dedi.

Tatillerinde Trakya'yı bilmeyen ya da tercih etmeyen ülkelerin turizmcilerine Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonuyla kent tanıtılıyor. Bu kapsamda Ukrayna'dan gelen turizmcilere tarihi ve kültürel alanlar, turizm rotaları tanıtıldı, şehrin lezzetleri tattırıldı.

Mimar Sinan'ın Selimiye'si başta olmak üzere Osmanlı'dan kalan eserlerle inanç ve kültür, Saros Körfezi 'yle deniz, saray tatlarıyla gastronomi turizminin gözdesi Edirne, daha fazla turist çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonlar kapsamında turizm operatörlerini sık sık ağırlıyor.

Turizmci Yulıa Boldovskaya ise yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kurallarına uyarak Trakya rotasını gezdiklerini söyledi.

Türkiye'nin yılda 2 milyon Ukraynalı turisti ağırladığını ancak bu turistlerin tamamına yakının Akdeniz ve Ege'yi tercih ettiklerini belirten Boldovskaya, Saros Körfezi'nin keşfedilmesi gereken güzellikte olduğunu fark ettiklerini, ülkelerine döndüklerinde tatil rotası için bu bölgeyi de önereceklerini kaydetti.

Ukraynalı turizm acentesi temsilcilerini gezdiren turizm acentesi sahibi Kadir Baydur da son aylarda Rus ve Ukraynalı turistlerin Trakya bölgesine ilgi gösterdiğini söyledi. Salgın döneminden bu yana normalleşmeyle ilk turu Edirne'ye düzenlediklerini anlatan Baydur, daha fazla yabancı turistin Trakya'yı tercih edeceğini kaydetti.

- "Hedefimiz ciddi bir yabancı ziyaretçiyi ağırlamak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Ukraynalı turistlerin genellikle Akdeniz bölgesini tercih ettiğini belirtti.

Soytürk, paket turlarla Akdeniz'i tercih eden turistlerin rotalarına Edirne'yi, Saros'u almaları için uğraş verdiklerini ifade ederek, "Deniz, kum, güneş ve her şey dahil sistemiyle Antalya'da tanıştılar, elbette bunlar da gerekli ama özellikle Edirne ve Saros'u mutlaka yaşamalılar. Kendi kendini temizleyen özelliğe sahip denizi ve doğal güzellikleri olan körfezimizi tanımalılar. İbrice Limanı ve dalış turizmiyle su altı güzelliklerimizi görmeliler. Ukraynalı turistleri Edirne'ye bekliyoruz. Hedefimiz bölgemizde ciddi bir yabancı ziyaretçiyi ağırlamak." diye konuştu.

