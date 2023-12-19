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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

19.12.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile BM Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve Ülke Temsilcisi Stephen John Cahill, Samsun'da temaslarda bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Büyükelçi Bodnar ve Cahill ile beraberindekiler, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Demir, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması için Türkiye'nin büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin savaşın etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri olduğunu dile getiren Demir, "Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, nerede çatışma varsa Türkiye barış yoluyla çözülmesi için büyük gayret sarf ediyor." dedi.

Türkiye'nin dış politika yaklaşımlarına da dikkati çeken Demir, "Bu, Türkiye'yi dünyada güvenilir, birçok millet ve insanın güvendiği, umut beslediği bir ülke durumuna getiriyor." ifadesini kullandı.

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