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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu: "Özgür ve bağımsız Ukrayna için mücadelemizi sürdüreceğiz"

25.02.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu: "Özgür ve bağımsız Ukrayna için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, özgür ve bağımsız Ukrayna için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Akdeniz Ukraynalılar Derneğince "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Şehrinin İşgaline Karşı Direniş Günü" dolayısıyla Konyaaltı Belediyesinde anma programı gerçekleştirildi.

Konsolos Rustamov, yaptığı konuşmada, Ukrayna'da yaşayan vatandaşların tıpkı Kırım Tatarları gibi zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kırım halkı ile Ukraynalıların kardeş olduğunu kaydeden Rustamov, "Şimdi ülkemizin tamamını işgal etmeye çalışıyorlar. Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz ancak ordumuzun ve vatansever milletimizin son nefeslerine kadar savaşacaklarını biliyoruz. Özgür ve bağımsız Ukrayna için mücadelemizi sürdüreceğiz ve başaracağız." diye konuştu.

Kırım Türkü ve Ukrayna vatandaşı Osman Osmanov da Kırım halkının tarih boyunca Rusya'nın baskısıyla mücadele ettiğini anlattı.

Ukrayna'nın da benzer bir mücadele içinde olduğunu ifade eden Osmanov, Ukrayna halkının her zaman yanında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını vurguladı.

Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Nataliya Karaca da Kırım halkı için hazırladıkları anma programı öncesi Ukrayna'nın da benzer bir tablo içinde kalmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinliği birlik ve beraberlik vurgusu yapmak amacıyla iptal etmediklerini belirten Karaca, "İki ülke olarak benzer durumlar yaşıyoruz. Bugün de burada yan yana geldik ve birbirimize destek olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Kırım ve Ukrayna'da hayatını kaybedenler için dua edildi.

Şarkıların söylendiği ve şiirlerin okunduğu program, Kırım Tatarlarının tarihini anlatan film gösterimiyle sona erdi.

Programa dernek üyeleri ve Antalya'da yaşayan Ukraynalılar ile Kırım Tatarları katıldı.

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