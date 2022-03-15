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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürüyor

15.03.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı ile yürütülen çalışma ve koordinasyon sonucu yollardaki mayınlar temizledi - İnsani koridorların açılması ve otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği, en kısa zamanda kentteki Türklerin tahliyelerinin beklendiği belirtildi

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının en kısa sürede tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordinasyon sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini belirtti.

İnsani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulanırken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre Türk vatandaşlarının en kısa sürede Mariupol'den tahliyelerinin beklendiği bildirildi.

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