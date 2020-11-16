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Ula’da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 16.11.2020 14:14 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ula İlçesinde gerçekleştirdiği ve prestij proje olarak hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında bölgenin tüm alt ve üst yapı sistemleri yenileniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ula İlçesinde gerçekleştirdiği ve prestij proje olarak hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında bölgenin tüm alt ve üst yapı sistemleri yenileniyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sağ şeritte yapılan 1.5 km. sıcak asfalt kaplamasının ardından karşı şeritte de yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.
Ula’ya 61 Milyonluk Yatırım
Ula girişinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kanalizasyon hatları yapılırken yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilendi. Diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından da elektrik, doğalgaz, internet ve telefon hatları yenilerek Ula’ya uzun yıllar hizmet edecek sistemler oluşturuldu. Bu proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula’ya yaklaşık 51 Milyon TL yatırım yaparken, diğer kurum ve kuruluşlarında yaptığı 10 Milyon TL’lik harcama ile birlikte bölgeye toplam 61 Milyon TL değerinde yatırım yapıldı.
Ula’nın En Az 50 Yıl Alt Yapı Sorunu Olmayacak
Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede sıcak asfalt kaplama çalışmaları başlarken yaya kaldırımları, orta refüj ve çevre düzenlemeleriyle birlikte modern ve uzun yıllar Ula’ya hizmet edecek yol vatandaşların hizmetine sunuluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Ula merkezde de yapılacak çalışmalarla bölgenin en az 50 yıllık alt yapı sorunu çözülecek.

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