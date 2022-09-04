YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. "Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlayacak

"Ulak Robot" afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlayacak

04.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan: - "Bu robot, binlerce cihazın birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Bu robottan 100 tane olduğunu düşünün, olası bir savaş ve afet anında çok önemli bir yeteneğe sahip oluyorsunuz"

CİHAN OKUR-KEMAL CEYLAN - ULAK Haberleşme AŞ'nin geliştirdiği "Ulak Robot" ile afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan ürünlerin ticarileşmesi için ULAK Haberleşme AŞ, 5G teknolojisinde çalışmalar ortaya koymak için çaba sarf ediyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan ULAK Haberleşme AŞ, çalışmaları son aşamasına gelen "Ulak Robot"u da sergiliyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan, AA muhabirine, yerli ve milli baz istasyonu üreten, geliştiren ve Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde olan bir firma olduklarını söyledi.

4,5 G'de yakaladıkları başarıyı 5G'de devam ettirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Orhan, 2023 yılında Türkiye'de ilk milli 5G konseptlerini görmüş olacaklarını anlattı.

Bu kapsamda robot üzerine yerleştirdikleri kendi modemleri ve kendi cihazlarıyla haberleşme sistemi geliştirdiklerini vurgulayan Orhan, "Bütünüyle milli olarak ürettiğimiz cihazlarımızı burada gururla sergiliyoruz. Bu robotla beraber, afet anında o bölgede olabilecek haberleşme risklerini ve sıkıntıları en aza indireceğiz. Bu robot, sel veya deprem bölgesinde haberleşmeye katkı sağlayacak önemli cihazlardan biri olacak." dedi.

Orhan, ULAK Haberleşme AŞ olarak baz istasyonunun yanı sıra 5G ürünlerini de sergilemeye başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda sınır güvenliği konusunda önemli yeteneğe sahip. Görüntü, haberleşme ve veri aktarımı konusunda birçok yeteneğe sahip. Haberleşmenin 5G'deki bütün yeteneğini bu robot üzerindeki merkezde yönetebiliyorsunuz. Bu robot, binlerce cihazın birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Bu robottan 100 tane olduğunu düşünün, olası bir savaş ve afet anında çok önemli bir yeteneğe sahip oluyorsunuz. Bu robotu milli sistemlerle akıllandırmış olduk."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandıSamsun'da motosiklet kazasında karı koca yaralandı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladıHatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:39
İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.