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Ulaşımda 2 dolumluk ‘Muğla Kart’

MUĞLA HABERLERİ  | 08.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki otobüsler ve denetimindeki ÖTTA’larda kullanılan tüm ödeme yöntemlerine ilave olarak hayata geçirdiği ‘2 Dolumluk Muğla Kart’ uygulaması ile elektronik kart sahibi olmayan vatandaşlar ve turizm amaçlı şehre gelen misafirlerin sorun yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri amaçlanıyor.Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hijyenik, düzenli, güvenli ve ekonomik standartlarda etkin denetim sağlanması amacıyla hayata geçirdiği 2 dolumluk Muğla Kart uygulaması ile elektronik kart sahibi olmayan vatandaşlar ve turizm amaçlı şehre gelen misafirlerin sorun yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri amaçlanıyor.2 Dolumluk Muğla Kart kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basım noktalarından, kart satış otomatlarından (TVM Cihazı), bayilerden ve otobüslerden 1,50 TL karşılığında temin edilebiliyor.

Ulaşımda 2 dolumluk ‘Muğla Kart’

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki otobüsler ve denetimindeki ÖTTA’larda kullanılan tüm ödeme yöntemlerine ilave olarak hayata geçirdiği ‘2 Dolumluk Muğla Kart’ uygulaması ile elektronik kart sahibi olmayan vatandaşlar ve turizm amaçlı şehre gelen misafirlerin sorun yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hijyenik, düzenli, güvenli ve ekonomik standartlarda etkin denetim sağlanması amacıyla hayata geçirdiği 2 dolumluk Muğla Kart uygulaması ile elektronik kart sahibi olmayan vatandaşlar ve turizm amaçlı şehre gelen misafirlerin sorun yaşamadan toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri amaçlanıyor.
2 Dolumluk Muğla Kart kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basım noktalarından, kart satış otomatlarından (TVM Cihazı), bayilerden ve otobüslerden 1,50 TL karşılığında temin edilebiliyor. Muğla Karta en fazla 40 TL olmak üzere tamamlama dolumu yapılabiliyor. Ayrıca Muğla Kartın içerisinde kalan bakiye kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basım noktalarından mesai saatleri içerisinde iade edilebiliyor.
Tüm Güzergâhlar İçin Geçerli
2 Dolumluk Muğla Kart MUTTAŞ Toplu Taşıma Araçları ve Belediye denetimindeki ÖTTA’da olmak üzere tüm güzergâhlarda geçerli. Muğla Karta sahip olan vatandaşlar nakit ücret tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor ve indirim hakkından yararlanamıyor. Ayrıca aktarma hakkından yararlanamayan vatandaşlar kartı süresiz olarak kullanabiliyor.

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