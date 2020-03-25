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Ulaş’ta ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ yaşlılar için sahada

SİVAS HABERLERİ  | 25.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sivas’ın Ulaş İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor.

Sivas’ın Ulaş İlçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor. Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor. Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan 65 yaş ve üstü yaşlılara gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde hizmet veren ekiplerle birlikte yaşlıları ziyaret eden Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yaşlıların istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Akköz "İlçemizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yeterli sayıda personelimiz ve aracımızın görevlendirmesi yaptık. Ekiplerimiz gece gündüz görevinin başındadır" diye konuştu.

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Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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