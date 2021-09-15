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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

15.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Ayaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karaismailoğlu, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ı ziyaret ederek, belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Demirbaş, Bakan Karaismailoğlu'na yöreye özgü testi hediye etti.

AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam ve Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

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