Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki yatırımları değerlendirdi:

DİYARBAKIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, partililerle görüştü.

- "Ülkemizin her noktasında çok değerli yatırımlarımız var"

Karaismailoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da Bakanlıkça devam eden projelerle ilgili şantiye ziyaretlerinde bulunacaklarını, incelemeler yapacaklarını söyledi. Çok verimli bir gün olacağını dile getiren Karaismailoğlu, ülkenin her bir noktasında büyük ve özverili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.