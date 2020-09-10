Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Mardin ve Diyarbakır-Bismil inşaatlarının şantiyesinde bulunduklarını belirterek Diyarbakır genelinde Bakanlık olarak yürüttükleri projelere ilişkin gerekli istişareleri yaptıklarını söyledi. Devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için talimatları verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, Diyarbakır'ın hak ettiği değerli projeleri bir an önce bitireceklerini ve devam eden yeni ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin takibini yapacaklarını anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'da temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Bismil ve Diyarbakır-Mardin kara yolundaki yol yapım çalışmalarını inceledi.

DİYARBAKIR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğünün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim alt yapısıyla ilgili olarak son 18 yılda 7 milyar 81 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kentte 2003'te sadece 44 kilometre yol varken şu anda 444 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu, yüzde 909 artış olduğuna dikkati çekti.

- Kara yolları yatırımı 16 kat arttı

Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde yapılan bölünmüş yol yatırımından sadece bahsediyorum. Hala Diyarbakır'da 417 kilometre devlet yolu 694 kilometresi il yolu olmak üzere 1111 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bu yol ağımızın 255 kilometresi bütüncül sıcak kaplamadır. Kentte kara yolu çalışmalarıyla 1993-2002 arasında 366 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2020 yılları arasında sadece bu tutarı 16 kat artırarak 5 milyar 715 milyon liraya yükselttik, sadece kara yolları yatırımları açısından." diye konuştu.

Diyarbakır'da şu an devam eden 9 önemli kara yolu yatırımının devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, bunların yaklaşık maliyetinin 1 milyar 231 milyon lira olduğunu aktardı.