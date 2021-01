Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'te Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol varken bugün on kattan fazla artışla 256 kilometreye çıkardık. Adıyaman'ı konforlu, hızlı ve güvenli bölünmüş yollarla Kahramanmaraş ve Malatya'ya bağladık. Bugün, Adıyaman il genelinde 272 kilometresi devlet yolu, 517 kilometrelik il yolu olmak üzere toplam 789 kilometre yol ağı bulunmaktadır." dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman'daki Altınşehir Kavşağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Dicle ile Fırat arasındaki bereketli kuşakta yer alan, adeta tarihin yazıldığı Adıyaman'ın bir kez daha tarihi, kültürü ve misafirperver insanıyla kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi. AK Parti hükümetlerinin her zaman, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Nemrut'u ve tarihini barındıran coğrafyasıyla Adıyaman'ın gelişme ve modernleşme yolculuğunda yanında olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Adıyaman'ın bereketli toprakları ve güzel insanı için 18 yıldır pek çok projeyi hayata geçiren Bakanlığımız da dünyaya örnek olan ulaştırma ve altyapı hamlesi kapsamında, ilimize pek çok eserler kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalarla gözle görülür bir yaşam kalitesi ve gelişme sağlanmış, Adıyaman'ın çehresi değişmiştir. Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine ulaşması açısından ulaştırma ve haberleşme altyapımızın eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemini bilerek sadece Adıyaman'ı değil, 81 ilimizi ulaşımın her modunda dünya ile bağlıyoruz. Tarıma, sanayiye, turizme, ihracata, eğitime, kültüre, sosyal gelişime can suyu olmak için dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz. Aşkla sevdiğimiz vatanımızın her köşesi ve her hanesi refaha kavuşmadan bize durmak yok. İnşallah 2023 yılı ve sonrasında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda çok daha büyük adımlar atmış olacağız."