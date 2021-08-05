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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde inceleme yaptı

05.08.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerinde inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, ilçede ormanlık alanda 31 Temmuz gecesi çıkan ve yüksek sıcak, düşük nem, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Yangının büyük hasar oluşturduğu Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede hasar tespitlerine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, vatandaşlara her konuda gereken desteğin sağlanacağını, yaraların sarılacağını bildirdi.

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