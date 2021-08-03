Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İbradı'da incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman alanlarında vatandaşlarla bir araya gelerek yangının izlerini en kısa zamanda kaldıracaklarını bildirdi.
Karaismailoğlu, Antalya'nın İbradı ilçesinde yol şantiyesini ziyaret etti. Ardından Gölcük mevkisindeki yanan alanlarda incelemede bulunan Karaismailoğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi. Sahada yangınla mücadelenin pek çok noktada gece gündüz devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, alanda hem söndürme hem de hasar tespit çalışması yapıldığını kaydetti.
Yangının oluşturduğu hasarları kaldırmak için çok yoğun bir mücadele verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "İnsanların dertlerini dinleyip, acil ihtiyaçlarını çözmek için sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kimse merak etmesin en kısa sürede yangının izlerini kaldıracağız." diye konuştu.
Karaismailoğlu, bölgedeki ihtiyaçlarla ilgili de tespitlerde bulundu.
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