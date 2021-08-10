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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

10.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Bölgedeki yangınlar nedeniyle Muğla'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'i, makamında ziyaret etti.

Daha sonra Dalaman ilçesine geçen Karaismailoğlu, Belediye İş Hanı'nda bulunan Memleket Partisi İlçe Başkanlığına uğradı. Karaismailoğlu, burada İlçe Başkanı Süreyya Berberoğlu ile kısa süre sohbet etti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'u da makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Ziyaretlerde, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan da yer aldı.

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