Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Tokat Valiliğini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valiliğini ziyaret etti.

Karaismailoğlu, Tokat-Niksar kara yolu çalışmalarını inceledi, şantiyede yetkililerden bilgi aldıktan sonra Tokat Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Vali Ozan Balcı ile bir süre görüştü. Tokat Belediyesini, AK Parti Tokat İl Başkanlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra tarihi Sulusokakağı gezdi.

Bakan Karaismailoğlu'na, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.

