Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından “Bakanlık yaptı, Belediye ödüyor” haberlerine yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Antalya Meydan, Havalimanı-Expo Tramvay Hattı üzerine çıkan “Bakanlık yaptı, Belediye Ödüyor”, “Antalyalılar cezalandırılıyor” başlıklı haberlerde, siyasi intikam yapıldığı ve Antalya’lılara ihanet edildiği şeklinde çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu haberlere konu olan Antalya Meydan-Havalimanı-EXPO Tramvay Hattı’nın yapım işi, 25.10.2010 tarih ve 1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak, 2015 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından devralınmış ve 380 milyon lira harcama yapılarak tamamlanmıştır. Söz konusu hat işletilmek üzere, 2016 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Belediye, söz konusu hattı, 4 yıldır işleterek gelir sağlamaya devam etmektedir. Burada amaç, metronun Belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır. Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlar Kurulu kararının 8.nci maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, raylı sistem yatırım bedellerinin tahsilatı, KDV, fiyat farkı, faiz vb. herhangi bir ilave yapılmaksızın, işletmenin tamamlanarak devredilmesinin ardından, belediyeye her ay genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5’i oranında aylık olarak yapılmaktadır.”

Bakanlık tarafından Antalya Meydan Havalimanı - EXPO Tramvay Hattı için harcanan bedel, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından ayda 4 milyon lira olarak, yaklaşık 100 ay süre ile tahsil edilmeye devam edileceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlanması, işletilmek ve geliri kendilerinde kalmak üzere yerel yönetimlere devredilmesi, merkezi yönetimin yerel yönetimlere yapmış olduğu katkı ve destek olduğu belirtildi. Yerel yönetimlerin yatırım ödenek imkanlarını aşan yada zorlayan bu tür büyük yatırımların Bakanlık eliyle gerçekleşmesi, Devletimizin yerel yönetimlere katkısı anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Merkezi yönetimden yerel yönetime uzanan bu destek elinin farklı şekilde değerlendirilmesi insaf ve i’zan ile bağdaşmayan bir durumdur. Yayınlanan haberlerde yer alan, “siyasi intikam” ve “halkın cezalandırılması” iddiaları gerçek dışıdır. Haberlerle iddia edilenin aksine, Bakanlığımızca yapılan ve işletilmek üzere ilgili yerel yönetimlere devredilen raylı sistem projelerinde iller arasında bir ayırım yapılması da söz konusu değildir.”

