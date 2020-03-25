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Ülkenin dört bir yanında seslendirildi

SİVAS HABERLERİ  | 25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11.

Ülkenin dört bir yanında seslendirildi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarını vefatlarının 11.yılında anma programları, Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Anda Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için, Yazıcıoğlu’nun "Üşüyorum" isimli şiirini seslendidikleri bir video hazırladı. Videoda ülkenin dört bir yanından katılımcılar şiirden mısralar okudu. Sosyal meydana paylaşılan video yoğun beğeni aldı.

Ülkenin dört bir yanında seslendirildi

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