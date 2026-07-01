Ülkenin en köklü kulüplerinden olan Altınordu ligden çekilme kararı aldığını duyurdu!

Altınordu FK, bu sezon TFF 2. Lig’e katılmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada uzun süredir sürdürülen futbol yapılanmasında yeni bir döneme geçildiğini belirtti.

14 YILLIK YETİŞTİRİCİLİK MODELİ

Kulüp açıklamasında, 2012 yılında Altınordu Spor Kulübü’nden futbol şubesi haklarının devralınmasından bu yana geçen 14 yılda “yetiştiricilik” anlayışıyla Türk futboluna önemli katkı sağlandığı vurgulandı. Bu süreçte altyapı odaklı bir modelle çok sayıda genç oyuncu kazanıldığı ifade edildi.

YATIRIMCI ARAYIŞI SONUÇSUZ KALDI

Açıklamada, kulübün sürdürülebilirlik için bir yatırımcı arayışına girdiği ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Sürecin yaklaşık bir yıl boyunca devam ettiği ve uygun bir yapı bulunamadığı aktarıldı. Kulüp, mevcut şartlar altında bu yükü taşımakta zorlandığını ifade etti.

GENÇLİK ODAKLI YENİ DÖNEM

Metinde ayrıca, “Bu toprakların çocuklarına” vurgusu yapılarak altyapı çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Kulübün temel hedefinin 7-15 yaş arası çocuk futboluna odaklanmak olduğu, Türk futbolunun taban gelişimine katkı sağlamaya devam edileceği ifade edildi.