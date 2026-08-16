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Galatasaray'da teknik heyetle sözleşme uzatıldı ama kriz çıktı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinin sözleşmeleri uzatıldı. Son 4 sezonun şampiyonu olan teknik heyet yüzde 100 zam beklerken, yönetimin yapılan yeni anlaşmada sadece yüzde 30'luk iyileştirmeye gitmesi dikkat çekti.

Galatasaray'da teknik heyetle sözleşme uzatıldı ama kriz çıktı!
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da, teknik heyetin sözleşme yenileme sürecine dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan antrenörlerin sözleşmelerini uzattı ancak yapılan zam oranı beklentilerin altında kaldı.

YÜZDE 100 BEKLERKEN YÜZDE 30 İYİLEŞTİRME

Okan Buruk'un yardımcılıklarını üstlenen İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez ile kaleci antrenörleri Fadıl Koşutan, Can Okuyucu ve atletik performans antrenörü Kaan Arısoy'un mukaveleleri yenilendi. Çarşamba günü atılan imzaların ardından sarı-kırmızılı yönetim, Çorum FK karşılaşmasının oynandığı sabah saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli bildirimleri yaptı.

Son 4 sezondur kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ve yönetimden yüzde 100 zam beklentisi içerisinde olan teknik ekibe, kulüp tarafından yalnızca yüzde 30 oranında iyileştirme yapıldığı öğrenildi. Başarılı teknik heyetin bu karar karşısında ödüllendirilmediği yorumları yapıldı.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Öte yandan sezon başında teknik kadroyu güçlendirmek adına hamle yapan sarı-kırmızılıların, Tuğberk Tanrıvermiş'i ekibe katmak için nabız yokladığı ancak yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadığı aktarıldı.

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galatasaray
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