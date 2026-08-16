Galatasaray'da sezon başında kriz kasırgası! Transfer gecikmesi ve maaş çatlağı...

Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna sahasında ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum FK karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle giren Galatasaray'da, geçen sezondan bu yana halı altına süpürülen sorunlar gün yüzüne çıktı. Son 4 sezonun şampiyonunda hem saha içinde hem de yönetim kanalında ciddi bir kriz atmosferi hâkim.

OSIMHEN VE OKAN BURUK'TAN UYARI FİŞEĞİ

Karşılaşmanın ardından tribünlerden özür dileyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, "Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözleriyle takımdaki tehlikeye dikkat çekti.

Teknik direktör Okan Buruk'un ise maç sonrasında acil olarak 10 numara, santrfor ve kanat transferi talep etmesi, "Geçen 3 ay boyunca yönetim ne yaptı?" sorularını ve eleştirilerini beraberinde getirdi.

KADRODA CİDDİ EKSİKLİKLER VE MALİYET YÜKÜ

Sarı-kırmızılı takımda birçok kritik bölgede alternatif olmaması ve idari aksaklıklar dikkat çekiyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın ve santrforda Osimhen'in doğrudan bir yedeği bulunmuyor. Sağ bek, stoper rotasyonu, kanatlar ve 10 numara pozisyonlarında ciddi eksiklikler göze çarparken, orta sahanın dinamosu Lucas Torreira'nın takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor. Eğer Uruguaylı yıldız takımdan ayrılırsa takım iskeletinin tamamen çökeceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan yıllık maliyetleri 15 milyon Euro'yu bulan Singo ve Sane'den henüz beklenen katkı alınabilmiş değil. Saha içindeki bu sorunların yanı sıra idari aksamalar da krizin boyutunu artırıyor.

MAAŞ KRİZİ: YABANCIYA VAR, YERLİYE YOK!

Saha içindeki krizin yanı sıra idari ve mali tarafta da huzursuzluk hakim. Sabah'ın haberine göre; Victor Osimhen'in 18 milyon TL'lik vergi borcu Başkan Dursun Özbek tarafından çözülüp UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderilirken, yerli futbolcuların maaşlarında 3 ila 4 aylık gecikmeler yaşandığı öğrenildi. Yabancı oyuncuların ödemeleri düzenli yapılırken ortaya çıkan bu eşitsizliğin, soyunma odasındaki dengeleri olumsuz etkilediği ifade ediliyor.