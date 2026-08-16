SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da sezon başında kriz kasırgası! Transfer gecikmesi ve maaş çatlağı...

Süper Lig'in açılış haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kriz derinleşiyor. Transfer çalışmalarında geç kalınması, kadro derinliğindeki ciddi eksikler ve yerli-yabancı oyuncular arasındaki maaş ödemesi eşitsizliği camiada büyük tepkiye yol açtı.

Galatasaray'da sezon başında kriz kasırgası! Transfer gecikmesi ve maaş çatlağı...
Emre Şen

Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna sahasında ağırladığı ligin yeni ekibi Çorum FK karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle giren Galatasaray'da, geçen sezondan bu yana halı altına süpürülen sorunlar gün yüzüne çıktı. Son 4 sezonun şampiyonunda hem saha içinde hem de yönetim kanalında ciddi bir kriz atmosferi hâkim.

OSIMHEN VE OKAN BURUK'TAN UYARI FİŞEĞİ

Galatasaray da sezon başında kriz kasırgası! Transfer gecikmesi ve maaş çatlağı... 1

Karşılaşmanın ardından tribünlerden özür dileyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, "Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözleriyle takımdaki tehlikeye dikkat çekti.

Teknik direktör Okan Buruk'un ise maç sonrasında acil olarak 10 numara, santrfor ve kanat transferi talep etmesi, "Geçen 3 ay boyunca yönetim ne yaptı?" sorularını ve eleştirilerini beraberinde getirdi.

KADRODA CİDDİ EKSİKLİKLER VE MALİYET YÜKÜ

Galatasaray da sezon başında kriz kasırgası! Transfer gecikmesi ve maaş çatlağı... 2

Sarı-kırmızılı takımda birçok kritik bölgede alternatif olmaması ve idari aksaklıklar dikkat çekiyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın ve santrforda Osimhen'in doğrudan bir yedeği bulunmuyor. Sağ bek, stoper rotasyonu, kanatlar ve 10 numara pozisyonlarında ciddi eksiklikler göze çarparken, orta sahanın dinamosu Lucas Torreira'nın takımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor. Eğer Uruguaylı yıldız takımdan ayrılırsa takım iskeletinin tamamen çökeceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan yıllık maliyetleri 15 milyon Euro'yu bulan Singo ve Sane'den henüz beklenen katkı alınabilmiş değil. Saha içindeki bu sorunların yanı sıra idari aksamalar da krizin boyutunu artırıyor.

MAAŞ KRİZİ: YABANCIYA VAR, YERLİYE YOK!

Galatasaray da sezon başında kriz kasırgası! Transfer gecikmesi ve maaş çatlağı... 3

Saha içindeki krizin yanı sıra idari ve mali tarafta da huzursuzluk hakim. Sabah'ın haberine göre; Victor Osimhen'in 18 milyon TL'lik vergi borcu Başkan Dursun Özbek tarafından çözülüp UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderilirken, yerli futbolcuların maaşlarında 3 ila 4 aylık gecikmeler yaşandığı öğrenildi. Yabancı oyuncuların ödemeleri düzenli yapılırken ortaya çıkan bu eşitsizliğin, soyunma odasındaki dengeleri olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da teknik heyetle sözleşme uzatıldı ama kriz çıktı!Galatasaray'da teknik heyetle sözleşme uzatıldı ama kriz çıktı!
Avrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattıAvrupa'da yılın transferi! PSG, Ferran Torres’i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.