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Ülker yılın ilk 6 ayındaki finansal sonuçlarını açıkladı

17.08.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketin ilk 6 aylık cirosu 11,9 milyar TL olurken, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk yarısını 11,9 milyar TL ciroyla kapattı.

Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 oldu.

Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, şirket yarı yıl finansal verilerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklama ile paylaştı.

Buna göre şirketin yılın ilk 6 ayındaki cirosu 11,9 milyar TL olurken, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Şirket, büyüme trendi, operasyonel karlılığını artırması, yurt dışı operasyonlarının katkısıyla 2022 yılının ilk yarısında 2,4 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik, AR-GE ve dijitalleşme çalışmalarının çok önemli öncelikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Güçlü, çevik ve proaktif risk yapımızla, geniş coğrafyalara yayılan iş gücümüz, etkin stratejilerimiz ve başarılı yönetimimizle 2022’nin ilk yarısını 11,9 milyar TL ciroyla kapattık. Türkiye'nin yanı sıra, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarındaki pozisyonlarımızı da güçlendirdik. Suudi Arabistan’da ve Mısır’da bisküvide pazar lideriyiz. Kazakistan’da çikolatada pazar üçüncüsüyüz. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz.

Bölgesel pazarlardaki konumumuzu ve liderliğimizi çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlayarak daha da geliştireceğiz. Diğer yandan, tüm dünyada hızla değişen trendleri takip ediyor, inovatif ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Son 2 yılda Türkiye'de 150'nin üzerinde yeni ürünü raflara taşıdık. Yeni ürünlerimizin ciro içerisindeki payını geçmiş yıllara göre önemli miktarda artırdık. Hedefimiz, her zaman tüketicisini en iyi anlayan ve trendlere öncülük eden lider marka olmak."

Ülker markalı ürünlerin yanı sıra Godiva, McVitie’s, Flipz gibi global atıştırmalık markaların Türkiye’de üretilip dünyanın dört bir yanına gönderildiğini aktaran Buyurgan, "Gebze, Topkapı, Silivri, Karaman ve Ankara’daki fabrikalarımızdaki üretimimizle Türkiye’yi global markalarımızın üretim üssü haline getirdik. Ürünlerimizi 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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