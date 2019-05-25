Ultimate Alliance 3’ten nefes kesen video!

Nintendo Switch için 3. parti geliştiricilerin özel oyunlar yayınlamasına pek alışkın değiliz. Zira günümüzde satışa sunulan pek çok güncel oyun bile Switch’i es geçiyor. Bu durumun en önemli nedeni ise hibrit bir yapıya sahip olan Nintendo Switch’in güçsüz donanımı.

Öyle ki Switch’ten 4 yıl önce satışa sunulan PS4 ve Xbox One bile Nintendo’nun yeni konsolundan çok daha güçlü. Elbette bu durumun temel nedeni, az önce de belirttiğimiz üzere Switch’in hibrit yapıda olması.

Dolayısıyla Nintendo yeni konsolunu taşınabilir bir yapıda sunarken, bazı şeylerden de ödün vermek zorunda kalmış. Bu durum da AAA tarzındaki hit yapımların Switch’e gelmemesindeki en büyük etken.

Peki Ninteno Switch sahiplerinin yüzü hiç mi gülmeyecek? Aksine, tabi ki gülecek. Çünkü Team Ninja tarafından geliştirilen yeni Marvel Ultimate Alliance oyunu Switch platformuna özel olacak.

Serinin son oyunu yaklaşık olarak 10 yıl önce satışa sunulmuştu. Marvel Ultimate Alliance 3 ise bambaşka bir hikaye ile karşımıza çıkacak. Oyunda Avengers filmlerinden de tanıdık bir senaryo ile karşılaşacağız. Sonsuzluk taşlarını ele geçirmeye çalışan Thanos ve yandaşları Black Order’ı durdurmak için çaba sarf edeceğiz.

Marvel Ultimate Alliance 3, 19 Temmuz’da raflardaki yerini almış olacak.

Oyun için yayınlanan yeni tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.



