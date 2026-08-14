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UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in 'slogan' krizi sonrası açıkladılar: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'da Sebahattin Şirin'in sağlık kontrolüne sevk edildiği sırada attığı öne sürülen slogan krize neden oldu. Yaşanan gelişmenin ardından 40 temsilcilik ultrAslan bünyesinden ayrılırken, Avrupa temsilcilikleri de faaliyetlerini sonlandırdı.

UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in 'slogan' krizi sonrası açıkladılar: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'da, tribün lideri Sebahattin Şirin'in sağlık kontrolü için sevk edildiği sırada attığı öne sürülen sloganın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirin'in bu sırada “Sayın Öcalan’a özgürlük!” şeklinde slogan attığı duyulurken, kimileri bunu bir 'ironi' olarak değerlendirdi kimileri ise yoğun tepki gösterdi.

Yaşanan gelişme, Galatasaray taraftar grubu içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şirin'in söz konusu sloganı sonrasında bazı temsilciliklerden ultrAslan yönetimine tepki geldi.

40 TEMSİLCİLİK AYRILDIĞINI DUYURDU

UltrAslan dağılıyor mu! Şirin in slogan krizi sonrası açıkladılar: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır 1

Yaşananlar sonrası ultrAslan bünyesinde yer alan 40 temsilcilik, gruptan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ayrılık kararını duyuran temsilcilikler, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdıklarını bildirdi.

Paylaşımlarda, farklı bölgelerdeki temsilciliklerin faaliyetlerini durdurduğu ifade edilirken, kararın ortak bir tutum doğrultusunda alındığı belirtildi.

"BÜTÜN FAALİYETLERİMİZ SONLANDIRILMIŞTIR"

UltrAslan dağılıyor mu! Şirin in slogan krizi sonrası açıkladılar: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır 2

Tartışmanın yalnızca yurt içindeki temsilciliklerle sınırlı kalmadığı da görüldü. ultrAslan Avrupa tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'daki tüm temsilciliklerin ortak kararıyla faaliyetlerin sona erdirildiği duyuruldu.

Avrupa temsilciliklerinin paylaşımında, "Son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, tüm AVRUPA temsilciliklerimizin ortak kararıyla bütün faaliyetlerimiz an itibarı ile sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan ayrılıkların ardından ultrAslan'ın Türkiye'deki üniversite, il ve ilçe temsilcilikleriyle Avrupa yapılanmasında da önemli bir değişim sürecinin başladığı görüldü.

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