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Uludağ değil, Akyazı Keramali Yaylası

20.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı Akyazı ilçesi Keramali Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Akyazı ilçesi Keremali Yaylası ve Güzlek Mahallesi’ne yağan kar, kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetre olduğu bölgeye gelen vatandaşlarda karın keyfini doyasıya yaşadı.

4 mevsim farklı güzellikleri bulunan ilçede bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan kızak şenliğinin erkene çekme ihtimallerini olduğunu aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin yüksek kesimlerine kar düşmeye başladı. Güzlek Mahallemiz Aktepe Kızak Merkezi’ndeyiz. Hemen hemen 20 santime kar ulaşmış durumda. İlçemize bereket yağıyor. 4 mevsim güzel Akyazı beyaz örtüsüne bürünmüş oldu. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yıl üçüncüsünü inşallah yapacak olduğumuz Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği alanındayız. Tabii böyle devam ederse kar yağışı normalde şubat tatiline denk geliyordu, diğer yıllarda öyle olmuştu. Böyle devam ederse inşallah öne de alabiliriz. Çocuklara da buradan haberi vermiş olalım" dedi.

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