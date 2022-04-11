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Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

11.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a, nisan ayında kar yağdı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.

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