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Uludağ’da kaçak villa inşaatı yerle bir edildi

25.09.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü mücadele çerçevesinde Uludağ’da doğal sit alanı üzerine imar kanununa aykırı olarak inşa edildiği tespit edilen lüks villa inşaatını yıktı.

Uludağ’da kaçak villa inşaatı yerle bir edildi

Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı ve etkin bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, imara uygun olmayan kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor. Uludağ’da yer alan Kirazlı Mahallesi’nde doğal sit alanı üzerine kaçak villa inşa edildiğini tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu arazi üzerine yapılan kaçak lüks villa inşaatı iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi.

Belediye yetkilileri, mevzuata aykırı kaçak ve yasadışı yapılaşma faaliyetinde bulunan hiç kimseye taviz verilmeyeceğini belirterek, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.

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