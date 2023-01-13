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Uludağ'da kesintisiz enerji için elektrik dağıtım ekiplerinin nöbeti başladı

13.01.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekiplerinin nöbeti de başladı.

UEDAŞ ekipleri, Uludağ'da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek olası arızalara karşı enerji sürekliliğini sağlamak için çalışıyor.

Arıza merkezinden gelen bildirimlerle yola çıkan ekipler, bu bölgelere Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle ulaşım sağlıyor.

Ekipler, güvenilir ve kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esasıyla mesai yapıyor.

UEDAŞ ekipleri, 30 kilometrelik enerji hattının ve yaklaşık 10 megavat enerji yüküne sahip Uludağ'da araç ulaşımına uygun olmayan hatlara yürüyerek gidip müdahale ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ elektrik enerji uedaş

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