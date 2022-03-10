Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu

Kayak için Uludağ'a gelen ve snowboard yaparken kaza geçiren İngiliz Oliver Brown, Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki hafta önce arkadaşlarıyla gezi amacıyla İstanbul'a oradan da Uludağ'a gelen 38 yaşındaki Oliver Brown, snowboard yaparken kaza geçirdi.

Uludağ'da 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Brown, yapılan muayenede dalağında darbeye bağlı kanama olduğu görülünce acil ameliyata alındı.

Ameliyatı başarılı geçen Brown, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden, doktor ve hemşire olmak üzere tüm personelin ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Brown, doktor ve hemşirelere Türkçe olarak teşekkür etmek istediğini söyledi.

Türkiye'de bulunduğu zaman içinde çok az Türkçe öğrendiğini ve telaffuz konusunda iyi olmadığını ifade eden Brown, "Umarım beni anlarlar. Onlar hayatımı kurtardılar." dedi.

Hazırladığı konuşma metniyle doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere tüm hastane personelinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Brown şunları söyledi:

"Harika tedaviniz, bana karşı nazik olduğunuz için teşekkür ederim. Çok şanssız bir kaza geçirdim ama burada olduğum için kendimi şanslı hissetmemi sağladınız. Bugün taburcu olduğum için mutluyum ama sizden ayrıldığım için üzgünüm. Hepinizi tekrar görmeyi umut ediyorum ama tekrar bir snowboard kazası geçirmeden."

Hastayı taburcu olmadan önce odasında ziyaret eden Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Meral Leman Özkan ise Oliver Brown'un önce yoğun bakımda daha sonra klinikte tedavi olduğunu ve bugün de taburcu edildiğini belirterek, "Kendisiyle ilgilenen hekimlere ve hemşirelere teşekkür etmek için Türkç metin hazırlamış. Hastaneden ve personelin ilgisinden çok memnun kaldığını söyledi. Biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

