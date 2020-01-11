YURTHABER
  4. Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı

Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı

BURSA HABERLERİ  | 11.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.

Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yazdan kalma günde, günübirlikçi ve tatilcilerle doldu.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.

İstanbul'dan gelen Gülşah Daşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Buraya kayak yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek için geldiğini belirten Daşkan, "Kayak yapmayı bilmiyordum. Düşe kalka öğreniyorum. Burada gayet hoş ve eğlenceli bir ortam var. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. İnsan burada huzur buluyor, kafasını dağıtıyor ve stresten uzaklaşıyor. Tekrar gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa'da öğretmenlik yapan Özge Tari de Uludağ'a neredeyse her hafta sonu geldiğini kaydetti.

Burada çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Tari, "Uludağ'ı insanların mutlaka gelip görmesi lazım. İlk kez kayak yapacaklara önerim de kask ve ekipmanları sağlam gelmeleri. Burada mutlaka eğitmenlerden de destek almalılar." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ödüllere doymuyorBursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ödüllere doymuyor
İnegöl Belediyesi 150. yaşını kutluyorİnegöl Belediyesi 150. yaşını kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kar Kış Uludağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Bursa Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:16
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Akarsu Eczanesi
Yildirim
Çelebi Eczanesi
Yildirim
Eda Eczanesi
Nilufer
Havan Eczanesi
Osmangazi
İstasyon Bahar Eczanesi
Osmangazi
Kansu Eczanesi
Nilufer
Seda Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bu kafede menüden servise her şey çok özel

Bu kafede menüden servise her şey çok özel

2 katlı ev alevlere teslim oldu

2 katlı ev alevlere teslim oldu

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

SBS’de dershanesiz 500 tam puan aldı

SBS’de dershanesiz 500 tam puan aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.