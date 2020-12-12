Uludağ'daki kar yağışı turizmcileri sevindirdi

SERGEN SEZGİN/MUSTAFA BİKEÇ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Uludağ, her yıl Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler nedeniyle geçen kış sezonunun yarıda kaldığı Uludağ'da yeni dönemin hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezonun 15 Aralık'ta başlayacağı Uludağ'da bulunan işletmeler ile turizmciler, önceki gece başlayan ve cuma günü sabaha kadar süren kar yağışının sevincini yaşıyor. İşletmeler, özellikle snowboard ve kayak pistlerini hazır hale getirmek için yağışın artmasını dört gözle bekliyor.

300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'a, bu kış da binlerce yerli ve yabancı turistin geleceği tahmin ediliyor.

- "15 Aralık'tan sonra ziyaretçileri buraya bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kısa süre içinde artmasını ve pistlerde yeterli seviyenin yakalanmasını beklediklerini söyledi.