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Uludaz Tepesi ağırladığı uğur böcekleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor

25.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 rakımlı tepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgeye göç eden uğur böceklerini misafir ediyor - Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan: - "Uğur böcekleri şehrimizin tanıtımı, kültürel ve turizm değeri açısından çok özel bir yere sahip"

İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Çimen Dağı kırsalında bulunan 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, nesillerini devam ettirebilmek için haziran döneminde göç eden uğur böcekleriyle kentin turizmine de katkı sağlıyor.

Dağın eteklerinde yaşadıkları alanlardan yaklaşık 15 derece daha serin olan tepeye gelmeye başlayan böcekler, burada kayaların altında yaşam sürüyor.

Halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böcekleri, havanın soğumasıyla kasım ayı başında yeniden dağın eteklerine göç ediyor.

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çeken, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen böceklerin bölgedeki varlığının korunması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine, uğur böceklerinin kentin kültürel, zirai ve ekolojik dengesi açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

Haziran itibarıyla bölgede görülmeye başlayan böceklerin turistik açıdan da kente değer katmaya başladığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Uğur böcekleri şehrimizin tanıtımı, kültürel ve turizm değeri açısından çok özel bir yere sahip. Ancak bu küçük canlıların varlığını sürdürebilmemiz için çok dikkatli olmamız lazım. Bölgeye giden bazı vatandaşlarımız hayvanları eline alıp sevmek isterken zarar verebiliyor. Bu noktada herkesten hassasiyet bekliyoruz. Bazı güzellikler vardır, onu uzaktan severek yetinmelisiniz. Uğur böceklerimiz de bu canlılardan."

- "Herkesin hassasiyeti maksimum seviyede tutmasını istiyoruz"

Bölgeye uğur böcekleri için çok sayıda fotoğrafçının geldiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde böceklerin sayısında azalma görülmeye başladı. O yüzden bölgeye çıkan herkesin hassasiyeti maksimum seviyede tutmasını istiyoruz. Bir taşı çevirdiğinizde belki binlerce uğur böceği görebiliyorsunuz. Aslında biz doğayla iç içe, doğaya zarar vermeden yaşamayı bu böceklerden biraz daha öğrendiğimizi fark edebiliyoruz. Çünkü müdahale ettiğinizde o canlılar oradan kaçıyor. Uğur böcekleri şehrimizin çok önemli bir değeri. Bunun sergilediği güzellikleri seyredelim yeter diye düşünüyorum."

Doğan, Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin ve böceklerin tanıtımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

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