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Uludere Belediye Başkanı Ürek, Bakan Soylu’ya el dokumalı kilim hediye etti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 29.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Başkan Ürek Bakan Soylu’ya el dokumalı kilim hediye etti.
Uludere Belediye Başkanı Ürek ve Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Ankara’da İçişleri Bakan Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Bakan Soylu, makamında ağırladığı başkanlarla yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra bölgede yapılacak olan yatırımların hız kazanması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.
Uludere Belediye Başkanı Ürek, Bakan Soylu ile yapılan görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Ankara’ya birtakım çalışmalar için gelmiştik. Burada İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettik. Sağ olsunlar ilçemize ve beldelerimizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. İnşallah yeni hizmetler Uludereli halkımız için gelecektir" dedi.
Ziyarette Başkan Ürek tarafından Bakan Soylu’ya el dokumalı kilim hediye edildi.

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