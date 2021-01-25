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Uludere Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı

25.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası ekipler traktörlerle tuzlama çalışması yaptı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası ekipler traktörlerle tuzlama çalışması yaptı. Buz pistine dönen yolları tuzlayan ekipler gece geç saatlere kadar çalıştı.
Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri ana cadde ve sokakları temizledikten sonra tuzlama çalışması başlattı. Birçok köyün yolunu da tuzlayarak kazaların önüne geçen ekipler günlerdir buz nöbetleri tutuyor. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmaların kış ayları boyunca devam edeceğini söyledi. Ürek, "Vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız dedik, hizmetlerinde olmaya devam ediyor. Karla mücadele günlerdir devam ediyor. Ekiplerimiz dört bir yandan buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıyor. Tuzlama çalışmalarımız Kış ayları bitene kadar devam edecek. Mahallelerimizin yollarında şimdilik bir sorun görünmüyor" dedi.

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