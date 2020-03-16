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Uludere Belediyesinde dezenfekte seferberliği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm hizmet birimlerinde, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına devam ediyor.Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı birimler ilaçlandı.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla tüm hizmet birimlerinde, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına devam ediyor.
Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı birimler ilaçlandı. Uludere Belediyesi hizmet binası, Hükümet Konağı, İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü, ATM ve belediyenin hizmet odaklı noktaları dezenfekte edildi. Bununla birlikte ilçe genelinde park ve bahçelerde, çocuk oyun grupları ve sokak spor aletleri düzenli dezenfekte ediliyor.
Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, "Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına belediyemizin hizmet birimlerinde özel olarak ilaçlama çalışmasına başladık. Uludere Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde tedbir amaçlı dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandırdık. Ekiplerimiz daha çok vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada olduğu terminaller, okullar, adliye, sağlı kuruluşları ile bir çok alanda hijyen çalışmaları yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

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