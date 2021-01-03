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Uludere’de istiridye mantarı hasadı yapıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.01.2021 11:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde istiridye mantar üretimine başlandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde istiridye mantar üretimine başlandı. Hayata geçirilen proje kapsamında hasadı gerçekleştirilen mantarlar satışa sunuldu.
Uludere ilçesinde mantar üretim tesislerinin kurulmasıyla bir çok vatandaş iş imkanı buldu. Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje kapsamında Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği bünyesinde iki farklı yerde istiridye mantarı üretim tesisi kuruldu. Aylar önce yapılan tesiste bir çok vatandaş iş sahibi oldu.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, istiridye mantarının hasadını gerçekleştirerek satışa sundu. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Ahmet Solmaz, mantar üretim çalışmalarının ilk hasadının yapıldığını söyledi. Kaymakam Solmaz, "İlçemizde mantar üretiminin vatandaşlarımıza teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği adına gerçekleştirdiği mantar üretim çalışmasının ilk hasadı yapıldı. Yapılan istiridye mantar hasadıyla üreticilerimiz güzel bir gelir elde etti" dedi.

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