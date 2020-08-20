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Uludere’de okullar dezenfekte ediliyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.08.2020 17:57 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediye tüm okulları dezenfekte etmeye başladı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediye tüm okulları dezenfekte etmeye başladı. Belediye başkanı talimatıyla başlatılan temizlik çalışmaları okullar açılana kadar devam edecek.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı tüm okulları dezenfekte etmeye başladı. Belediye Başkanı Sait Ürek’in talimatıyla ilçe genelindeki tüm okullar temizlendikten sonra dezenfekte edilmeye başlandı. 21 Eylül’de açılacak olan okulların temizliği günler önce başladı. Belediye Başkanı Ürek virüse karşı top yekün bir mücadeleye davet etti. Ürek, "21 Eylülde açılması beklenen okulların temizlik ve dezenfekte çalışmalarını belediye olarak üstlendik. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sağlıklı ortamda eğitim ve öğretime başlamaları için var gücümüzle çalışacağız. Virüse karşı hep beraber maske mesafe ve temizlik kuralına uyarsak inşallah bu zorlu günleri aşacağız" dedi.

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